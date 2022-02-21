الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش المصري: مقاتلات "ميغ - 29" تنفذتدريبات بالبحر المتوسط ضمن "رمسيس 2022"

الجيش المصري: مقاتلات
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك "رمسيس 2022".

العالم _ افريقيا

وقالت القوات المسلحة المصرية إنه يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "شارل ديغول" والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "رافال".

ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف - 16" المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز "رافال" و"الميج - 29".

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب "رمسيس 2022" وفقا للقوات المسلحة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

روابط ذات صلة

تحرك من البرلمان المصري بعد فتوى شيخ الأزهر المثيرة للجدل

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

الأردن ومصر يوقعان 5 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

فيديوغرافيك.. أزمة سد النهضة الاثيوبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: كل ما يهم القادة الاوكرانيين هو حساباتهم في بنوك الغرب وليس مصالح الشعب

بالفيديو..التوتر المتصاعد سيد الموقف في الازمة الاوكرانية

مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 بجروح في قصف للانفصاليين

الخارجية البحرينية: الموساد يتواجد في البحرين!

الجيش المصري: مقاتلات "ميغ - 29" تنفذتدريبات بالبحر المتوسط ضمن "رمسيس 2022"

أمريكا تعزز قواعدها بريف الحسكة بالأسلحة والمواد اللوجستية