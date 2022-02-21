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مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 بجروح في قصف للانفصاليين

مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 بجروح في قصف للانفصاليين
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة آخرون بجروح في قصف استهدف اليوم الإثنين، قرية عند جبهة القتال في شرق أوكرانيا في ظل ارتفاع منسوب القلق من احتمال غزو روسيا لجارتها.

العالم-اوروبا

وأعلنت الشرطة الأوكرانية بحسب ما نقلت "وكالة فرانس برس"، أن جنديين قتلا في زايتسيف، وهي قرية تقع على بعد 30 كلم شمال دونيتسك (معقل الانفصاليين)، وعلى مقربة من المكان حيث قتل مدني في هجوم آخر الإثنين.

وكان مسؤولون في شرق أوكرانيا قد أعلنوا أنّ مدنياً قتل، اليوم الإثنين، في قصف استهدف قرية خاضعة لسيطرة الحكومة، في حادثة تأتي في ظل ازدياد المخاوف من غزو روسي وشيك.

وأفاد مسؤولون محليون للوكالة، بأنّ المدني قتل في هجوم طاول نوفولوغانسك، الواقعة على بعد 35 كلم شمال دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وكان شاهد قد أكد لوكالة "رويترز"، سماع دوي عدة انفجارات في نحو الساعة (16:15) بتوقيت غرينتش، اليوم الإثنين، في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا. ولم تتضح بعد طبيعة الانفجارات.

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مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 4 بجروح في قصف للانفصاليين

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