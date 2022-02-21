الرئيس بوتين: الأسلحة النووية في اوكرانيا تصل إلى حد الاستعداد لمهاجمة روسيا

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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
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