الولايات المتحدة...انفجار وحريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في ولاية لويزيانا

العالم-الامريكيتان

وقالت السلطات إن الانفجار اندلع بعد الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين مباشرة في منشأة Marathon Petroleum في غاريفيل، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ويتم التحقيق في أسباب الحادث.

وقالت الشركة في بيان: "ماراثون بتروليوم تستجيب لحريق اندلع عند حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مصفاة غاريفيل بولاية لويزيانا"، مشيرة إلى أنه "يتم تقييم تأثير الحريق على المصنع".

وأكدت أنه "في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على وقوع إصابات".

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة تعرف باسم "زقاق السرطان"، وهي تمتد بطول 130 ميلا على طول نهر المسيسيبي حيث يواجه السكان، مخاطر عالية للإصابة بالسرطان بسبب المستويات العالية من التلوث السام.