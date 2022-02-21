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السودان: بدء توليد الكهرباء في "سد النهضة" خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا

السودان: بدء توليد الكهرباء في
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن السودان رفضه للإجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله، ووصف بدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء بأنه خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية.

العالم-السودان

وأضاف البيان أن السودان يؤكد "موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ".

وجدد البيان موقف السودان في ملف السد "المتمثل في ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد". وأن موقفه قائم "على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث".

وأضاف البيان أن السودان يؤكد أن مشاركته، في جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015.

ورحب السودان بتولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودعا إلى "تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكّن الأطراف من الوصول الى اتفاق في إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة".

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السودان: بدء توليد الكهرباء في "سد النهضة" خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا

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