الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: يؤسفنا نشر القوات الروسية في شرق أوكرانيا

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا ترفض اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي"

اتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي عقب اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك

السودان: بدء توليد الكهرباء في "سد النهضة" خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا

بوتين يوجه القوات الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك

الولايات المتحدة...انفجار وحريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في ولاية لويزيانا