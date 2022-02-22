الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها بشكل فردي وجماعي ولسنا في 2014

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا ترفض اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي"

اتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي عقب اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك

السودان: بدء توليد الكهرباء في "سد النهضة" خرق جوهري لالتزامات إثيوبيا

بوتين يوجه القوات الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك

الولايات المتحدة...انفجار وحريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في ولاية لويزيانا