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مسؤول ايراني: زيارة رئيسي لقطر فرصة لتطوير العلاقات مع دول الخليج الفارسي

مسؤول ايراني: زيارة رئيسي لقطر فرصة لتطوير العلاقات مع دول الخليج الفارسي
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني عبدالله سهرابي زيارة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى قطر فرصة ذهبية لتطوير العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وقال سهرابي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا": ان فرصة ذهبية متوفرة في منطقة الخليج الفارسي الان وهي تبلور الحكومة الثالثة عشرة وطبيعة رؤية السيد رئيسي لموضوع الجيران والتي بدات بصورة استراتيجية ودقيقة.

واضاف: ان حصيلة هذا النهج نراها بوضوح خلال الاشهر الستة الماضية منذ بدء مهام الحكومة الثالثة عشرة.

وتابع مساعد الخارجية: ان التقارب الثقافي والاجتماعي والعلاقات العريقة بين بلدنا والبلدان الجارة يعد على الدوام فرصة للجانبين وتهديدا للذين لا يطيقون رؤية الامن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر ان قطر تتصرف بالحنكة والذكاء السياسي في رؤيتها للمنطقة والعالم وللعلاقات السياسية والانشطة الاقتصادية وصرح بان القطريين يمتلكون المعرفة الكافية تجاه الطاقات والمكانة الجيوسياسية والجيواقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية وكانت قطر ثاني دولة في المنطقة تعترف بالجمهورية الاسلامية بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وتطرق الى بعض العقبات التي اعترضت طريق التوافقات ومذكرات التفاهم السابقة مؤكدا ضرورة تمهيد السبيل لتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة خلال الزيارة.

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