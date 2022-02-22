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وزير خارجية فنزويلا يبدي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ايران

وزير خارجية فنزويلا يبدي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ايران
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية فنزويلا فليكس بلاسنسيا غونزاليس رغبة بلاده بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر من السابق.

العالم - ايران

واشار غونزاليس خلال لقائه الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيس مساء الاثنين على هامش انعقاد القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة، الى ان بلاده تواصل صمودها في طريق مناهضة الامبريالية الامريكية، قائلا: امريكا تريد ان تكون جميع الدول تابعة لارادتها، الا ان الشعب الفنزويلي يقف أمام اطماعها ولن يسمح لامريكا بان تكون حائلا امام فنزويلا في اداء دورها في قيادة تطلعات شعوب امريكا اللاتينية للتحرر ونيل حقوقها.

وأعرب وزير خارجية فنزويلا عن رغبة بلاده بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر من السابق.

تجدر الاشارة الى انه تم خلال هذا اللقاء وبحضور الرئيس رئيسي التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك في قطاع النفط والغاز بين ايران وفنزويلا من قبل وزير النفط الايراني ووزير الخارجية الفنزويلي.

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