صحة الإحتلال تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ'كورونا'

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "القدس دوت كوم" الذي ترجم الخبر من العبرية الى اللغة العربية، انه وفقا للبيانات المحدثة، فإن عدد الحالات النشطة بلغت 133040، وأن هناك 804 حالات وصفت بالحرجة، و259 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 9971 وفاة.

وكان موقع "واي نت" العبري، قد ذكر مساء الأحد، أن 1676 "إسرائيليا" توفوا بسبب فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري 2022، منهم 964 خلال الشهر الجاري، من بينهم 226 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بـ 412 في الأسبوع ما بين 6 إلى 12 شباط/فبراير الجاري.

ورجح الموقع العبري، أن يصل عدد الوفيات الإجمالي منذ انتشار الوباء منذ أكثر من عامين إلى 10 آلاف بعد أن وصل الليلة إلى 9933 حالة.

ويتبين من إحصائيات وزارة الصحة "الإسرائيلية" – كما ورد في الموقع – أن 20 حالة وفاة سجلت الجمعة، ومثلها السبت، حيث تبين أن 70 حالة وفاة سجلت في أول 3 أيام من الشهر الجاري وهو رقم قياسي سجل في الموجة الخامسة.

ووفقًا للبيانات، فإنه خلال العامين الماضيين توفي واحد من كل 950 "إسرائيليًا" بسبب كورونا، بنسبة 1052 حالة وفاة لكل مليون نسمة، مشيرةً إلى أنه الكيان الاسرائيلي يحتل المرتبة 85 في العالم من حيث مؤشر الوفيات بالنسبة لمستوطنيه، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1320 حالة وفاة لكل مليون شخص.