الولايات المتحدة تنقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "لأسباب أمنية، سيقضي موظفو وزارة الخارجية الموجودون حاليا في لفوف هذه الليلة في بولندا".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع على نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى مدينة لفوف، الواقعة في أقصى غرب أوكرانيا، جراء تصاعد التوتر بشكل متسارع بشرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.