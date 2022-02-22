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الولايات المتحدة تنقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا

الولايات المتحدة تنقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة نقل دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا لدواع أمنية، على خلفية اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "لأسباب أمنية، سيقضي موظفو وزارة الخارجية الموجودون حاليا في لفوف هذه الليلة في بولندا".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع على نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى مدينة لفوف، الواقعة في أقصى غرب أوكرانيا، جراء تصاعد التوتر بشكل متسارع بشرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

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الولايات المتحدة تنقل دبلوماسييها من أوكرانيا إلى بولندا