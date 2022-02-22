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القوات العراقية تعتقل أربعة عناصر من "داعش" في بغداد

القوات العراقية تعتقل أربعة عناصر من
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها الاستخبارية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعملية استباقية نفذت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في هذه العملية، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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