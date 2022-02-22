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المغرب و"إسرائيل" توقعان اتفاقية اقتصادية وتجارية

المغرب و
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

وقعت المغرب اتفاقية في المجال الاقتصادي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بحسب تصريحات وزير التجارة المغربي.

العالم - المغرب

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وقّع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة "الإسرائيلية"، أورنا باربيفاي، على هامش زيارة تنفذها إلى المغرب، تمتد من الأحد حتى الأربعاء.
وقال "مزور"، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع: إن "الهدف من الاتفاقية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إنها تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال سنوياً بين الجانبين.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أجرت الاثنين مباحثات مع أورنا باربيفاي بالرباط.

ووفق الوكالة، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي كان محور المباحثات التي جمعت المسؤولتين الحكوميتين.

وأشادت وزيرة الاقتصاد المغربية بالتقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وتل ابيب، وفقاً لمقتضيات مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين في 22 ديسمبر 2020.

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المغرب و"إسرائيل" توقعان اتفاقية اقتصادية وتجارية

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