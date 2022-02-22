بدء تحرك فلسطيني لتسمية الاحتلال كيان عنصري

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد موقع “القدس” دوت كوم، ان عوض الله أشار في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” صباح الاثنين، إلى أن دولة فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أواخر الشهر الجاري ضمن البندين السابع والثاني في الـ25 من الشهر القادم.

وشدد عوض الله على ضرورة محاسبة الكيان الاسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه المتواصلة ضد شعبنا وإنزال العقوبات عليه حتى ردعه.

وحول منع سلطات الاحتلال دخول وفد لجنة تقصي الحقائق إلى الضفة؛ شدد على أن ذلك ليس جديداً، وأنها لم تسمح بدخول أي لجنة تحقيق دولية في الماضي لمعرفتها بأنه سيتم إدانتها بارتكاب جرائم حرب.