مدينة حرض.. الدرس الأشد إيلاما لقوى تحالف العدوان

العالم - اليمن

محرقة متكاملة لجحافل السعودية والإمارات وأدواتهم، تناثرت فيها جثثهم، وأبت مدينة حرض إلا أن تلتهم عددهم وعتادهم، لتكشف لنا مشاهد الإعلام الحربي التي تم بثها يوم الأحد، عن حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها ألوية تحالف العدوان، وظهرت عشرات الجثث من قتلى التحالف مرمية على امتداد خط المعركة وفقا لـ "وكالة الصحافة اليمنية".

قوات الجيش واللجان الشعبية أشارت إلى سقوط أكثر من 580 قتيلا وجريحا في صفوف قوى تحالف العدوان بينهم أكثر من 200 قتيل، منهم قتلى وجرحى من القوات السعودية والجنجويد السوداني، إلى جانب وقوع أسرى في قبضة قوات الجيش واللجان الشعبية، وفرارا جماعيا لأفراد وآليات التحالف، وتدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرّعة عسكرية، بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ، وإحراق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسسيه مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع، وطائرة تجسسيه صغيرة، وإعطاب وتدمير سبعة مدافع، فضلا عن اغتنام قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية آليات وأسلحة متطورة.

لم يكن وحدهم مجندي تحالف العدوان الذين لقوا مصرعهم في محرقة حرض، فقائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح، لا يعرف مصيره حتى الآن، و يبدو أنه لقي مصرعه، في هذه المعركة إذ أظهرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بطاقته العسكرية وسيارته العسكرية المحروقة، إلا أن مصادر تابعة للتحالف أفادت أنه أصيب في المعركة وخرج منها بإصابته، فيما مصادر أخرى أفادت أيضا أن القوات السعودية اعتقلت اللواء الركن “يحيى صلاح” قائد “المنطقة العسكرية الخامسة” للتحقيق معه بشأن هزيمة تحالف العدوان في معركة حرض.

مراقبون أشاروا إلى أن نجاح قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في إخماد قوى تحالف العدوان في حرض في وقت وجيز رغم الاسناد الجوي والصاروخي لطائرات التحالف، يعد تطورا عسكريا كبيرا لقوات الجيش واللجان الشعبية، وضربة قاسية ومؤلمة للتحالف، وتضاف إلى سجل الهزائم التي مني بها التحالف في مختلف جبهات القتال منذ نحو سبعة أعوام.

وأكدوا أن الهالة الإعلامية التي حشد لها التحالف في معركة حرض وأطلق عليها عملية “حرية اليمن السعيد”، وكلف معمر الأرياني لرفع معنويات قواته، تشبه كثيرا عملية “النجم الثاقب بمحافظة” البيضاء، التي أعلن عنها الأرياني نفسه في يوليو من العام 2021 وسرعان أن أخمدتها قوات الجيش واللجان الشعبية.

تلك العمليات الكرتونية، يراها عسكريون أنها مشاريع ابتزاز لدول التحالف، تقوم بها مسلحي حزب الاصلاح، لكسب المال والسلاح، وسرعان ما تمنى بالهزائم، ورغم مرور سبعة أعوام من الحرب إلا أن الغريب في الأمر أن قادة التحالف لم يعو بعد أنهم وقعوا في مصيدة الإخوان ومحرقة الأنصار، ولعل محرقة حرض الأشد تنكيلا وإيلاما لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.