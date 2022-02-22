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"أطباء السودان" تعلن إصابة 159 في مظاهرات "21 فبراير" بالخرطوم

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الثلاثاء، أن إجمالي إصابات مظاهرات الأمس "21 فبراير"، بلغت 159 إصابة بالخرطوم.

العالم - السودان

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية، أن مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات مليونية 21 فبراير بلغت 159 إصابة بينها حالتان إصابة بالرصاص الحي، وحالتهما مستقرة.

وأضاف: "من بين الإصابات 27 إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، و9 حالات دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية".

وذكر البيان أن الإصابات بمدن العاصمة الثلاث شملت "الخرطوم 63 إصابة، وفي مدينة بحري شمالي الخرطوم 66 إصابة، و30 إصابة بمدينة أم درمان غربي العاصمة".

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق بهذا الخصوص.

والإثنين، تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من جمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة (ناشطون في الأحياء)، تحت شعار "كسر القيد"، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".

فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

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"أطباء السودان" تعلن إصابة 159 في مظاهرات "21 فبراير" بالخرطوم

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