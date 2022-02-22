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واشنطن ستفرض عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء

واشنطن ستفرض عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد إعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

العالم - الأميرکيتان

وقالت في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة "ستفرض الثلاثاء عقوبات على روسيا بسبب هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء "سوف يتحدون، ويجب أن يكونوا موحدين لدعوة روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل من أجل السلام".

في الوقت نفسه، قال مسؤول في الادارة الأمريكية إن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونباس ليس أساسا للفرض الفوري للعقوبات، لإن القوات الروسية كانت هناك منذ ثماني سنوات، ولا جديد في الوضع الراهن في هذا الموضوع".

كذلك أكد المسؤول في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن منفتحة على مزيد من الاتصالات بين الرئيسين الأمريكي والروسي "إذا كان ذلك ذا معنى ويمكن أن يكون له تأثير مفيد على الأزمة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد المحادثات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن.

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