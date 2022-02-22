شاهد.. ازمة اوكرانيا - روسيا تهدد بتضرر الاقتصاد العالمي

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث السياسي والكاتب رياض عيد ان الولايات المتحدة وحلف الاطلسي اعلنوا انه في حال اجتاحت روسيا، اوكرانيا لن يدخلوا في مواجهة مع روسيا لان كييف ليست عضوا في الحلف الاطلسي.

واشار الباحث السياسي الى ادراك امريكا والحلف الاطلسي ان اي حرب مع روسيا ستتدحرج الى مواجهة نووية لذلك حددت واشنطن سقف المواجهة مع موسكو من خلال العقوبات واخراجها من نظام سويفت العالمي.

واوضح رياض عيد ان كل الاستراتيجيين الامريكيين والاوروبيين وصندوق النقد وكل مراكز الابحاث اكدت انه في حال وقعت حرب في اوكرانيا فهذا يعني ان الاقتصاد العالمي سيتضرر.

واكد الباحث السياسي ان الدول امام ازمة عالمية كبرى ولا تستطيع امريكا ان تغطي هذه الازمة.

وشدد رياض عيد على ان امكانية ايجاد بديل طاقوي غازي لاوروبا غير موجود وتهويل امريكا محاولة لاستدراج روسيا الى المستنقع الاوكراني لتجد شرخا بين المانيا تحديدا وروسيا.

ويرى الباحث السياسي ان اعتراف بوتين بالحكم الذاتي لدونيتسك احرج اوروبا واذا قررت كييف الانضمام لحلف الناتو فهذا يعني انه ستكون هناك مواجهة.

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