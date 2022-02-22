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شاهد.. امريكا تقود العالم الى جحيم المجهول بخلق ازمة مع روسيا

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال المستشار السياسي والاعلامي نواف ابراهيم ان لاوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو لان الغرب وحلف الناتو اكدوا ان كييف ليست جاهزة للانضمام الان.

العالم – خاص بالعالم

واضاف المستشار السياسي انه عندما وعد حلف الناتو الشعب الاوكراني بحياة رغيدة فيلم يتحقق اي شيء من عام 2014 ولا لاي دولة ضمها حلف الناتو.

واشار نواف ابراهيم الى ان هذه محاولة فقط للضغط على روسيا وانه من الجنون ضم اوكرانيا تحت اي ظرف لان هذا اعلان واضح عن الحرب واعادة لمشروع شبه جزيرة القرم.

واكد المستشار السياسي على ان هذا الامر غير وارد وخطير ولن يستطيع حلف الناتو القيام بهذا.

وشدد نواف ابراهيم على ان امريكا جن جنونها وتقود العالم الى المجهول والجحيم لانها لا تستطيع ان تصدق ان عالم القطب الواحد قد انتهى وان اي حرب دخلتها خسرت بها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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