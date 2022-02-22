حقوق الإنسان اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين

العالم - اليمن

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها أمس، استمرار العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق النساء والأطفال، تحديا سافرا للمواثيق والتشريعات السماوية والدولية، وإمعاناً في الجرّم الذي لا ولن يسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أن الجريمة العدوانية بحق أسرة أحمد تمري، تضاف إلى الجرائم المتتالية التي يرتكبها تحالف العدوان بشكل يومي في ظل استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم العدوان منذ سبع سنوات بحق الإنسان والأرض اليمنية.

وحمل بيان وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي تبعات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان، داعية المنظمات والهيئات الإنسانية إلى الاضطلاع بدورها في إدانة جرائم العدوان.

يذكر أن طيران العدوان استهدف فجر الإثنين منزل المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف في مديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة عشرة آخرين معظمهم نساء وأطفال.