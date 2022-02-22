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قيادي بحزب الأمة يحذر من منزلق خطير يتجه اليه السودان

قيادي بحزب الأمة يحذر من منزلق خطير يتجه اليه السودان
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

حذر الأمين العام لحزب الأمة القومي والمتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، الواثق البرير، من اتجاه السودان إلى منزلق خطير فى ظل الأزمة السياسية الراهنة.

العالم - السودان

وأكد القيادي بحزب الأمة على دعم فكرة الحوار الوطني شريطة أن يكون بشهود وضامنين دوليين.

وأوضح البرير ،أن الأمال في مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس ضعيفة، مشيرا إلى أن فولكر يسير فى اتجاه سيرفضه المكونين المدني والعسكري معا.

واعتبر البرير أن قرارات 25 أكتوبر الماضي التي اتخذها الجيش بحل مجلسي السيادة والوزراء نتيجة تراكم أخطاء من المكون المدني والعسكري، مشددا على ضرورة مد الفترة الانتقالية لفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا.

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