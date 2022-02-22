قيادي بحزب الأمة يحذر من منزلق خطير يتجه اليه السودان

العالم - السودان

وأكد القيادي بحزب الأمة على دعم فكرة الحوار الوطني شريطة أن يكون بشهود وضامنين دوليين.

وأوضح البرير ،أن الأمال في مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس ضعيفة، مشيرا إلى أن فولكر يسير فى اتجاه سيرفضه المكونين المدني والعسكري معا.

واعتبر البرير أن قرارات 25 أكتوبر الماضي التي اتخذها الجيش بحل مجلسي السيادة والوزراء نتيجة تراكم أخطاء من المكون المدني والعسكري، مشددا على ضرورة مد الفترة الانتقالية لفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا.