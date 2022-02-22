أمير قطر يدعو لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية

العالم - قطر

وفي كلمته في القمة دعا الشيخ تميم منتدى الدول المصدرة للغاز إلى لعب دور في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، كما جدد الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء المنتجين والمصدرين لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وعبر أمير قطر، عن تقدير بلاده لجهود الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، في توفير الإمدادات والمحافظة على استقرار الأسواق.

ولفت إلى أن قطر أكدت استعدادها لإنتاج طاقة منخفضة الكربون، مضيفاً: "سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية".

وأكد أن بلاده ستواصل دعم مصالح الدول المصدّرة للغاز، "والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء لتلبية الطلب المتزايد لهذا المصدر الحيوي".

وجدد الشيخ تميم "الدعوة لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية"، كاشفاً أن بلاده تعمل لتطوير طاقاتها الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول يتقدمهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما يشارك عدد من رؤساء الحكومات والوفود العربية والأجنبية وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة.

ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه، من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

ويضم المنتدى 11 دولة عضوا، هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات.

وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.