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كلمة الرئيس الإيراني أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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