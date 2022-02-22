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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيسي: بالامكان تحقيق أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز عبر التعاون
رئيسي: الغاز الطبيعي عامل مهم لتوليد الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة
رئيسي: هذه القمة تمنحنا فرصة من أجل تحقيق الاهداف التي نطمح اليها
كلمة الرئيس الإيراني أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
البيت الأبيض: أمريكا ستعلن الثلاثاء عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: ما اتخذه بوتين من قرار بشأن استقلال منطقتي لوغانسك ودنيتسك هو تهديد للسلم العالمي
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها بشكل فردي وجماعي ولسنا في 2014
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: لا تغيير للحدود الأوكرانية وستبقى كما كانت ولا نكترث للخطوات الروسية التي أعلنت عنها
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: كنا قد طالبنا بضرورة هذا الاجتماع الطارئ للفت الانتباه إلى القرار غير المشروع الذي قامت به روسيا
مندوب روسيا في مجلس الأمن: هناك الآلاف من فروا من دونباس إلى الأراضي الروسية إثر القصف الأوكراني
كلمة الرئيس الإيراني أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش
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