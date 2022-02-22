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الإمارات تعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع "إسرائيل"

الإمارات تعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي "ثاني الزيودي"، إن بلاده على وشك الانتهاء من اتفاقيات مع كل من "اسرائيل" وإندونيسيا.

العالم - الإمارات

وأضاف "الزيودي" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، الإثنين، أن تلك الخطوات تأتي في ظل مساعي الدولة الخليجية؛ لتعميق علاقاتها مع من وصفها بـ"الاقتصادات سريعة النمو".

وذكر الوزير الإماراتي أنه من المتوقع أن يكون للمعاهدات التجارية "تأثير كبير" على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وأشار "الزيودي" إلى أن الإمارات تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها الإقليمية.

وعلى صعيد آخر، أكد "الزيودي" عدم وجود توجه لفرض ضريبة على الدخل، قائلا : "إنه ليس على الطاولة على الإطلاق الآن".

وجاء نفي الوزير الإماراتي بعد أسابيع من كشف بلاده النقاب عن ضريبة جديدة على الشركات كجزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي.

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