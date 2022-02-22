بالفيديو.. اوكرانيا تشتم رائحة الحرب مع روسيا

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هدير ارتال الجيش الروسي يصدح في الشرق الاوكراني، والعالم يحبس أنفاسه.

طوابير طويلة من المعدات العسكرية الروسية، تشمل دبابات، وناقلات جند ومدافع، باتت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في الشرق الاوكراني، بعدما أمر الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بإرسال قوات اليهما. في مرسوم أصدره بعد إعلانه الاعتراف باستقلال المنطقتين رسميا عن كييف.

حجم القوات التي سترسلها موسكو الى هاتين المنطقتين لم يتضح بعد، لكن المرسوم الذي وقعه بوتين بحضور زعيما المنطقتين المدعومتين من روسيا ، قال إن روسيا لها الحق في بناء قواعد عسكرية في المنطقتين وإن مهمة القوات ستكون عملية لحفظ السلام، دون أن يأتي على ذكر حجم القوات التي ستنتشر هناك.

وفي الوثيقة نفسها، أمر بوتين وزارة خارجيته بإقامة علاقات دبلوماسية مع لوهانسك ودونيتسك، مع التأكيد على أن الاتفاق مدته عشر سنوات قابلة للتمديد تلقائيا، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الاقتصادي والصداقة .

وفي خطاب تلفزيوني مطول، وصف بوتين، الذي بدا عليه الغضب بوضوح، أوكرانيا بأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، وقال إن شرق أوكرانيا كان أرضا روسية قديمة وإنه واثق من أن الشعب الروسي سوف يدعم قراره.

وما إن انتهى بوتين من خطابه الحاسم حتى خرج الانفصاليون في الشارع، معلنين ترحيبهم بقرار بوتين بالاعلام الروسية والالعاب النارية.

لكن الحال لم يكن كذلك على المقلب الاخر في اوكرانيا، الذي بات يشتم رائحة الحرب مع روسيا أكثر من اي وقت مضى، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من اعلان رفضة لقرار بوتين والتنازل عن اي اراض في بلاده، مؤكدا في نفس الوقت التزامه بالسلام والدبلوماسية، مع انتظار خطوات 'واضحة وفعالة' من حلفائه للتحرك ضد روسيا.