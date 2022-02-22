رئيسي يدعو الى تكثيف الجهود لمنع فرض عقوبات على الدول المصدرة للغاز

العالم - ايران

وأوضح رئيسي خلال الكلمة التي القاها في منتدى الغاز اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بأن ايران قامت بأعطاء الأولوية لاستخدام طاقة الغاز رغم الحظر والضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.

وأعرب رئيسي عن استعداده للتعاون مع سائر الدول المصدرة للغاز بما فيها قطر لتوفير أمن الطاقة في العالم وخاصة أمن طاقة الغاز,

ولفت الى ضرورة تكريس فكرة أن يكون الغاز الطاقة البديلة لسائر أنواع الطاقات، ودعوة العالم والمنظمات الدولية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، ومنع أية دولة اصدار قرارات عقابية ضد الدول المصدرة للغاز.

ونبه رئيسي الى أن الشعار الذي رفعه نادي الدول المصدرة للغاز هو تحويل الغاز الى عامل رئيسي في التنمية المستديمة في العالم، وشدد على أن هدف منتدى الغاز هو حماية الحقوق السيادية للتعاون في مجال استكشاف الغاز الطبيعي.

واشار الى أن الدول المصدرة للغاز بامكانها أن تلعب دورا مهما في تعزيز استخدام طاقة الغاز في دول العالم، داعيا الى ضرورة تقديم المقترحات والمبادرات في هذا الاطار، ودعا المجتمع الدولي الى تعزيز استغلال الطاقة مع الحرص على الحفاظ على البيئة.

على الدول المصدرة للغاز العمل بجهد مشترك بما يعزز التعاون كما يتعين على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات، مؤكدا ان طهران لديها طاقة إنتاجية عالية من الغاز.