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”الحوثي” يعلن موقفه من اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

”الحوثي” يعلن موقفه من اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن تأييده لـ"اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".

العالم - اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدةٍ له عبر "تويتر": "نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين"، مضيفاً: "ندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حربٍ يُراد لها استنزاف القدرات الروسية".

ومساء يوم الإثنين، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "بصورة فورية"، وذلك في خطابٍ تلفزيونيٍّ وجَّهه إلى الشعب الروسي.

كما وقع بوتين مع رئيسَي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهةٍ أخرى.

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