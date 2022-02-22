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خطيب زادة: تدخلات الناتو في اوكرانيا زادت من تعقيد الاوضاع

خطيب زادة: تدخلات الناتو في اوكرانيا زادت من تعقيد الاوضاع
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم الخارجية "سعيد خطيب زاده" الى التطورات التي شهدتها اوكرانيا ليلة امس وقال: ان تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية زادت من تعقيد الاوضاع في هذه المنطقة.

العالم - ايران

وتعلیقا على اخر المستجدات في اوكرانيا، اكد خطيب زاده اليوم الثلاثاء، نحن نتابع القضايا المتعلقة باوكرانيا بدقة داعيا جميع الاطراف المعنية بتطوراتها الى التحلى بضبط النفس .
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد انه يجب الامتناع عن اي اجراء ينتهي الى تفاقم الازمات وتدعو جميع الاطراف الى بذل الجهود لمعالجة الخلافات من خلال اعتماد الحوار وفي اطار حل سلمي .
وتأتي تصريحات خطيب زاده هذه بينما امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الثلاثاء بايفاد قوات حفظ السلام الى منطقتي دونيتسك ولوهانسك .

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