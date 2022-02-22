المغرب يعلن إنشاء منطقة عسكرية على الحدود مع الجزائر

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وتأتي هذه الخطوة في خضم توترات بين البلدين الجارين وأيضا ضمن جهود الرباط لتعميم النظام الدفاعي وتكامله ليمتد على كافة حدود المملكة.

وستساهم المنطقة العسكرية المستحدثة في شرق المملكة في الحدّ من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الهجرة السرية والتهريب وكذلك تعزيز القدرات الدفاعية وضمان سلامة وأمن البلاد.

وقالت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير، إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال بلخير الفاروق ترأس مطلع يناير/كانون الثاني في مدينة الرشيدية (شرق)، حفل تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بتعليمات من الملك المغربي محمد السادس وعيّن على رأس هذه المنطقة الجنرال محمد مقداد وهو من الكفاءات العسكرية التي خبرت التعامل لسنوات طويلة مع التحديات الأمنية في المناطق الحدودية وهو أيضا من القيادات العسكرية التي تولت إدارة مهام معقدة في الصحراء المغربية.

وأوضحت المجلة أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى "ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام"الموكولة إليها. وكانت القوات المسلحة المغربية حتى الآن منظمة وفق منطقتين شمالية وجنوبية.

وتضم المنطقة الشرقية ثلاثة قطاعات عملياتية هي قطاع صاغرو وقطاع تافيلالت وقطاع الشرق، ليمتد عملها من الرشيدية إلى وجدة.

واعتبر موقع 'هسبريس' الإلكتروني المحلّي أنّ إحداث المنطقة الجديدة يأتي "لمواجهة استفزازات العسكر الجزائري"، بينما رأت صحيفة الأحداث المغربية أنّ الخطوة تهدف "إلى الحدّ من الجريمة العابرة للحدود وتعزيز قدرات الدفاع عن حوزة وسلامة أرض الوطن".

وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في أغسطس/اب قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متّهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها.