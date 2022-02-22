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اليمن.. اتحاد المستشفيات الخاصة يعلن حالة الطوارئ القصوى جراء منع العدوان وصول الوقود

اليمن.. اتحاد المستشفيات الخاصة يعلن حالة الطوارئ القصوى جراء منع العدوان وصول الوقود
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى وفي حال استمرار توقف وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلف الحصول على الوقود جراء احتجاز العدوان للسفن النفطية ومنع دخولها إلى اليمن، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية.

العالم - اليمن

وجدد اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة في بيان استنكاره لقرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة ومنع دخولها إلى اليمن، وما يسببه من تهديد جدي بتوقف تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح الاتحاد أنه نتيجة لأزمة المشتقات النفطية تراجعت الخدمات المقدمة للمريض بنسبة 50 % وتم إغلاق عدد من الأقسام في بعض المستشفيات

وأشار إلى أن انقطاع المشتقات النفطية أدى لوفاة العديد من المرضى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات؛ فضلا عن عدم تمكن المستشفيات من حفظ وتخزين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام.

وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي باستخدام أقوى الضغوط على تحالف العدوان لإدخال المشتقات النفطية ونحملهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج هذا الحصار على الشعب اليمني.

اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة دعا كذلك كل المنضمات الإغاثية والإنسانية إلى الوقوف مع القطاع الصحي وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الطبية الأولية وإنقاذ الحياة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد.

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اليمن.. اتحاد المستشفيات الخاصة يعلن حالة الطوارئ القصوى جراء منع العدوان وصول الوقود

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