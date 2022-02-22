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وزير خارجية أوكرانيا: آن الأوان لفرض "عقوبات صارمة" ضد روسيا

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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