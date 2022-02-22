الاميركي 'كوشنر' والصهيوني 'نتنياهو' لا زالا يستهدفان الأردن

العالم - الاردن

وحسب وكالة عمون الاخبارية الاردنية، برر خوري ذلك بأنه بعد رفض الأردن لصفقة القرن التي طرحها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وتوجيه صفعة لنتنياهو وكوشنر عرابي المقترح الامريكي آنذاك، بدأ استهداف الأردن لتصفية الحسابات بشائعات وقصص قديمة.



وأضاف أن كل هذه الشائعات تصدر عن صحف أمريكية محسوبة على ترامب وكوشنر واتباعهما.



وأكد أن هذه الأدوات لم تهدأ منذ مدة، ردا على رفض الأردن لصفقة القرن.



وكان رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة قد قال في القاهرة أمس الاثنين، إن الأردن ومصر وقيادتيهما يتم استهدافهما من قوى الشر المؤدلجة بالسوداوية على خلفية تمسكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنية والقومية.



وأكد الخصاونة أن هذا الاستهداف يأخذ اشكالا متعددة، تارة عبر الإعلام وتارة أخرى عبر تسريبات من جهات ومنظمات مشبوهة كما حصل في تسريبات وثائق "باندورا"، مشددا على اننا سنبقى عصيين على الاستهدافات التي لن تنال منا ومن وعي وعقول شعوبنا.



وكشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس أحمد ملحم الأحد، عن رصد 897 هجمة سيبرانية موثقة على الأردن خلال 2021، وأبرز الجهات التي استهدفتها الهجمات هي المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والديوان الملكي الهاشمي، ومواطنين، ومؤسسات عامة وخاصة.



وقال ملحم إن الحسابات التي استخدمت في الهجمات مرتبطة بأكثر من 40 دولة.