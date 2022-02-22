الرئيس رئيسي يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى ضد ايران

العالم - خاص العالم

شدد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال كلمته في منتدى الدول المصدرة للغاز، على أن هدف المنتدى حماية الحقوق السيادية للتعاون في استكشاف الغاز، مؤكدا فشل سياسة الضغوط القصوى الامريكية ضد بلاده.

زيارة ترسم مسارا جديدا في علاقات ايران مع جيرانها في مجلس التعاون، الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الذي ينهي اليوم زيارة إلى قطر استمرت ليومين، شارك في انطلاق اعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، المقامة في الدوحة، قمة تأتي في أوج الأزمة بين روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي، والغرب أكبر مستهلكيه، أزمة اعطت زخما خاصا للقمة.

رئيسي أشار في كلمته أمام القمة إلى هدف المنتدى، وهو حماية الحقوق السيادية للتعاون في مجال استكشاف الغاز، منوها إلى دور الدول المصدرة للغاز في تعزيز استخدام هذه طاقة في العالم، وضرورة تقديم المقترحات والمبادرات في هذا الاطار، ودعا المجتمع الدولي الى تعزيز استغلال الطاقة مع الحفاظ على البيئة.

رئيسي شدد على أن بلاده أعطت الأولوية لاستخدام الغاز، على الرغم من الحظر غير القانوني الذي فرضته الولايات المتحدة، مطالبا أعضاء المنتدى بعدم الاعتراف بالحظر الامريكي.

حظر وضغوط قصوى ضد بلاده، أكد رئيسي أنها فشلت فشلا ذريعا، أمام مقاومة وصمود الشعب الايراني، جاء ذلك في وقت سابق أمام الجالية الايرانية في قطر، معتبرا أن التطور الذي تشهده ايران هو برهان على هذا الفشل، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون مع سائر الدول المصدرة، لتوفير أمن الطاقة في العالم وخاصة أمن الغاز.

تعاون وتفاهم أكدت ايران جديتها من خلال زيارة رئيسي إلى قطر، ومذكرات التعاون التي وقعت بين طهران والدوحة، ما يفتح المجال امام توطيد العلاقات الثنائية، علاقات رأى فيها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أنها مترسخة على المستويين الرسمي والشعبي، ومبنية على المصالح المشتركة، مشددا على أن تمتين العلاقات مع الجيران وخاصة الدول العربية، هي اولوية في سياسة ايران الخارجية.