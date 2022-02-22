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أردوغان يعتبر اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ’غير مقبول’

أردوغان يعتبر اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ’غير مقبول’
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "غير مقبول"، داعيا الأطراف إلى "الالتزام بالحكمة والقانون الدولي".

العالم - تركيا

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، قال رجب طيب أردوغان: "باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".

هذا وقال أردوغان معلقا على اقتراح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، لعقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا: "إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك في هذا الاجتماع".

ويأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014"، ولفت بوتين إلى أن النظام في كييف أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس دبلوماسيا.

ولقيت هذه الخطوة (الاعتراف باستقلال الجمهوريتين) انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها "انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا"، وزعمت أن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

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أردوغان يعتبر اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ’غير مقبول’