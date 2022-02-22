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الاحتلال الامريكي يقتل أحد وجهاء قبيلة البكارة شرق دير الزور

الاحتلال الامريكي يقتل أحد وجهاء قبيلة البكارة شرق دير الزور
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة سانا السورية، اليوم الثلاثاء، بأن أحد وجهاء قبيلة البكارة استشهد برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية أن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي بمساندة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية المحيطة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال تسببت باستشهاد ابراهيم العمر أحد وجهاء قبيلة البكارة في بلدة الدحلة.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية تؤدي إلى وقوع ضحايا من المواطنين واختطاف آخرين وتدمير المنازل التي يتم اقتحامها.

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