تجنيد حملة الكترونية على مدير سوري بتهمة الاساءة للسعودية

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وقال المقيم (المدير) السوري، معاذ خلبوص، في تغريداته: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

وفي حين أصاب المغرد في وصف الحالة السعودية إلا ان بعض المغردين والذباب الالكتروني شنوا هجوما عنيفا على المغرد "خلبوص"، وطالبوا بطرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي المملكة، معتبرين أنه "أساء لها ولأهلها، بحسب تعبيرهم.

وراح بعض المغردين الى انتقاد منح المقيمين والوافدين مناصب إدارية في شركات كبرى.

من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها، قائلة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".



كما تناقل المغردون صورة لتغريدة سابقة نسبوها ايضا للمقيم السوري خلبوص، وصف فيها موظفي شركة STC حيث يعمل بـ"الأعراب المنافقين"، حيث كتب: "الاعراب أشد كفرًا ونفاقًا و(أجدر) أن لا يعلما حدود ما أنزل الله.. لا أدري لماذا تذكرت هذه الآية كلما دخلت بوابة STC وقابلت الأمن".



ويعاني مواطنو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر بالنسبة لبلد نفطي حيث شهدت السنوات الماضية عجزا كبيرا في الميزانية بلغ 22 مليار دولار في العام 2021، مقابل عجز بلغ 79 مليار دولار في 2020 و35 مليار دولار في 2019.