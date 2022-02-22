هل أوروبا قادرة فعليا على استبدال الغاز الروسي بمصدر آخر

العالم - أوروبا

وأكد شولغينوف أنه تم التعاقد مع جميع المصدرين بالفعل ولفترات طويلة وعقود طويلة الأجل، بحسب الموقع الرسمي للوكالة.

وأضاف شولغينوف أن روسيا تؤيد عقود الغاز طويلة الأجل، لأنها على عكس العقود الفورية، تساعد في توفير أسعار "أكثر ملاءمة" للمشترين والمنتجين والشركاء.

وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز غير مربح لشركة غازبروم وروسيا بشكل عام، لأنها تقلل من الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى تباطؤ العجلة الاقتصادية.

وأعرب شولغينوف عن ثقته من أن إطلاق مشروع "التيار الشمالي 2" سيساعد في خلق فائض في إمدادات الغاز في السوق الأوروبية.

وشدد الوزير على أن شركاء غازبروم الأوروبيين في المشروع يمكن أن يرفعوا دعوى إذا لم يتم تشغيل خط الأنابيب نتيجة العقوبات الغربية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم 22 فبراير/شباط بزيادة أكثر من 10%، متجاوزة 900 دولار لكل ألف متر مكعب. على خلفية أزمة الطاقة.