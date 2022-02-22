الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا تعلق خط نورد ستريم 2 والاعتماد على الغاز الروسي لن ينفع أوروبا

ألمانيا تعلق خط نورد ستريم 2 والاعتماد على الغاز الروسي لن ينفع أوروبا
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

العالم - أوروبا

وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن رئيس قسم التعليمات في الوزارة، قيام وزارة الاقتصاد، بإيقاف عملية إصدار الشهادات لمشروع "التيار الشمالي 2".

وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2".

ومساء يوم الإثنين، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "بصورة فورية"، وذلك في خطابٍ تلفزيونيٍّ وجَّهه إلى الشعب الروسي.

كما وقع بوتين مع رئيسَي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهةٍ أخرى.

روابط ذات صلة

وزيرة خارجية ألمانيا: نحن الأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من أمريكا

واشنطن ستفرض عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء

بالفيديو.. اوكرانيا تشتم رائحة الحرب مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف: موسكو معتادة على العقوبات ورد فعل الغرب كان متوقعا

مسيرة صهيونية تحلق في اجواء جنوب لبنان!

ألمانيا تعلق خط نورد ستريم 2 والاعتماد على الغاز الروسي لن ينفع أوروبا

إصابة مواطن سوري بنيران ميليشيا "قسد" بريف القامشلي

القضاء العراقي يصدر قراراً بشأن تمثيل المكونات في البرلمان

رئاسة البرلمان العراقي تجتمع مع رؤساء الكتل النيابية