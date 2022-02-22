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وزير النفط الايراني: توقيع اتفاق لصيانة مصافي الغاز والنفط بفنزويلا

وزير النفط الايراني: توقيع اتفاق لصيانة مصافي الغاز والنفط بفنزويلا
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير النفط "جواد اوجي" اليوم الثلاثاء، توقيع ايران مذكرة للتعاون مع فنزويلا تنصّ على تطوير وصيانة مصافي النفط والغاز في هذا البلد.

العالم- ايران

واضاف "اوجي" في تصريح له على هامش اجتماع قمة الدول المصدرة للغاز بدولة قطر اليوم، "لقد ابرمنا توافقات مع بعض الدول الاعضاء، بما في ذلك وثيقة لصيانة وتطوير مصافي الغاز والنفط في فنزويلا".

ولفت بان البلدين اتفقا ايضا حول تبادل التكنولوجيا والخدمات الفنية والهندسية بينهما.

يذكر، ان اجتماع قمة كبريات الدول المصدرة للغاز، بدا اعماله صباح اليوم الثلاثاء في الدوحة برعاية وكلمة امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني" وحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، الى جالنب رؤساء ومندوبي الدول الاعضاء.

والدول الاعضاء الرئيسية المشاركة في هذه القمة، هي : قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وفنزويلا وترينيداد وتوباغو والجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا، كما تشارك فيه جمهورية آذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والامارات بصفة مراقب.

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