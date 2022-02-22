محادثات فيينا وعقدة القضايا الرئيسية..الدبيبة يتحدى البرلمان ببقائه بمنصب رئيس الحكومة

العالم - بانوراما

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي'إنريکي مورا'، إن المحادثات وصلت إلى مرحلة حساسة يجب فيها حل القضايا الرئيسية للتوصل إلى اتفاق جيد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، متحديا بذلك قرار برلمان طبرق تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خلفا له.

ورأى الدبيبة أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة ليبيا إلى الانقسام والحرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.