المفوضية الأوروبية: حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا ستطرح اليوم

العالم - أوروبا

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن "حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا ستطرح بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم"، وقالت إن "الحزمة ستستهدف المتورطين في قرار الاعتراف بالمناطق المتمردة في أوكرانيا".

كذلك أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "العقوبات ستستهدف قدرة روسيا في الدخول إلى الأسواق المالية والخدمات الأوروبية".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق اليوم أنّه سيفرض عقوبات "تطال الأفراد الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك والمنظمات العاملة فيها".

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال إنّ وزراء خارجية الاتحاد سيقرون، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك و"نشر المزيد من القوات على أراضي جارتها".

وقال بوريل للصحفيين في باريس: "بالطبع سيكون ردنا على شكل عقوبات سيقرر الوزراء مداها... أنا متأكد من أنّه سيكون هناك قرار بالإجماع، وهو أمر مطلوب للقيام بالإجراءات".

وأضاف أنّ القرار نفسه سيأتي بعد ظهر اليوم، في اجتماع طارئ دعا إليه على هامش المنتدى في باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنعت واشنطن بالفعل الأميركيين من أي تعاملات مالية مع الجمهوريتين في شرق أوكرانيا، بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالها، في وقت متأخر من مساء الاثنين، ثم أمر بإرسال القوات إلى المنطقتين في إطار عملية حفظ السلام.

وكان بوريل قد أكد، ليل أمس الإثنين، أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إرسال قوات لضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، يعتبر "عدواناً مباشراً" على أوكرانيا.

وكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على "تويتر"، إن قرار الرئيس بوتين "بشأن إدخال ما يسمى ببعثة حفظ السلام إلى ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، هو عدوان مباشر آخر على أوكرانيا، وانتهاك لوحدة أراضيها وسيادتها"، مضيفاً أنّه "يجب أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن للبحث في هذه القضية".