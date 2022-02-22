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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي في محافظة بابل جنوب بغداد
رئيس الوزاء البريطاني يعلن ان بلاده ستفرض عقوبات على 5 مصارف و3 شخصيات روسية
بريطانيا تعلن تجميد أصول بنك البحر الأسود للتنمية والإعمار
رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض عقوبات على 5 بنوك روسية
مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي يصوت بالإجماع لصالح إقرار معاهدتي صداقة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المستقلتين عن أوکرانيا
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف المصارف والوصول إلى الأسواق
بوتين: روسيا تحترم سيادة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتعتبر أوكرانيا استثناء من ذلك لأنها واقعة تحت السيطرة الأجنبية
المانيا تعلن تعليق مشروع نورد ستريم-2 على خلفية اعتراف روسيا بجمهوريتين منفصلتين عن اوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا: آن الأوان لفرض "عقوبات صارمة" ضد روسيا
رئيسي: بالامكان تحقيق أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز عبر التعاون
مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي في محافظة بابل جنوب بغداد
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش
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