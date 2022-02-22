الحكيم للسفير الأميركي: المواقف المتصلبة تزيد من التعقيدات

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان، أن "السيد الحكيم بحث خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولير تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين".

وأكد السيد الحكيم، على "ضرورة تجاوز حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق، فضلا عن ضرورة أن يتحلى الجميع بإرادة الحل عبر المبادرات السياسية المطروحة لمعالجة الأزمة الحالية".

وأضاف أن "الحلول ممكنة وليست مستعصية إذا غلّب الساسة المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة"، داعياً الى "اعتماد الحوار في حل النزاعات داخليا وإقليميا ودوليا".

وتابع أن "المواقف المتصلبة لن تنتج إلا مزيدا من التعقيدات والضرر بالمصالح العامة للدول والشعوب"، مشيراً إلى "أهمية الاتفاق على المشتركات والانطلاق منها في إدارة الأزمات والإشكاليات".