البرلمان العراقي يعلن اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية اليوم

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وقال المصدر لـ (دجلة) ان “رئاسة مجلس النواب، تعتزم اليوم اعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، بعد تدقيق السير الذاتية للمرشحين من قبل الجهات المختصة”، مبيناً ان “الرئاسة ستمنح مهلة ثلاثة ايام للمعترضين للطعن امام المحكمة الاتحادية”.

وأضاف المصدر أن “رئاسة البرلمان ستحدد تاريخ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي ستكون في اخر ايام الاسبوع المقبل”، مرجحاً “تحديد أما الثلاثاء او الأربعاء للجلسة”.

وتابع المصدر أن “مجلس النواب ، سيعاود من يوم الاثنين المقبل عقد جلساته بشكل طبيعي ودوري، مع العمل على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب عليها”.