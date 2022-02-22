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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه مستجدات العلاقات بين البلدين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والقضايا المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في قطر.

العالم- ايران

وفي هذا اللقاء، شكر وزير الخارجية الإيراني الحكومة القطرية على حسن الضيافة لرئيس الجمهورية الوفد المرافق له، وكذلك على الانعقاد الناجح لقمة أوبك للغاز.

وأشار إلى الامكانيات الموجودة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معتبرا زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر والاجتماع والمحادثات المهمة مع أمير قطر أرضية لإطلاق العلاقات بين البلدين.

بدوره أكد وزير خارجية قطر على أهمية تبادل وجهات النظر بين رئيس الجمهورية وأمير قطر، واكد ضرورة تنفيذ قرارات كبار مسؤولي البلدين.

كما بحث وزيرا خارجية البلدين القضايا والتطورات المهمة المتعلقة بمحادثات فيينا، كذلك القضايا الإقليمية سيما أفغانستان واليمن.

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