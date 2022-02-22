الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مجهول يقتحم حفلا للسفارة الكويتية في القاهرة!

مجهول يقتحم حفلا للسفارة الكويتية في القاهرة!
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أثار حضور نائب كويتي سابق، بدون دعوة، في حفل أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة على شرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والوفد المرافق له، أزمة كبيرة.

العالم - مصر

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الاثنين، عن تشكيل "لجنة تحقيق على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة، أثناء حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي، والذي تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته".

وأوضح البيان أنه تم "استدعاء مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، القائم بأعمال سفارة الكويت في القاهرة، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين".

كما أعربت الخارجية الكويتية عن استيائها البالغ لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول، ورفضها القاطع له.

من جهته، كشف النائب الكويتي، فرز الديحاني، عن الشخصية التي أثارت أزمة، وقال في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "لقد انسحبت من دعوة عشاء السفارة الكويتية في القاهرة بعد دخول شخص ارتدى كماما، وكنا لا نعرفه.. وبعد كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فوجئنا بأن المتحدث التالي هو المدعو محمد الجويهل. وخرجت فورا من حفل العشاء مع زميلي حمد المطر".

روابط ذات صلة

القاهرة: مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده

أول تصريح كويتي حول الرد اللبناني على رسالة الدول الخليجية

الكويت تعلق الرحلات الجوية إلى العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"حماس" ترحب بحملة تواقيع اوروبية لمقاطعة المستوطنات

السلطات الإسرائيلية تسلم 110 أوامر هدم في الطيرة

البرلمان العراقي يحدد موعد استضافة وزير المالية

مصر.. أول رد من جمال وعلاء مبارك عقب تسريب حساباتهما المصرفية في سويسرا

أمريكا ترحب بقرار ألمانيا وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2"

غزة..عشرات الآلاف يشاركون في انطلاقة "الديمقراطية"