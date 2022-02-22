أمريكا ترحب بقرار ألمانيا وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2"

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أجرينا مشاورات وثيقة مع ألمانيا ونرحب بإعلانها وقف ترخيص المشروع".



وأضافت ساكي "الرئيس بايدن أوضح أنه إذا احتلت روسيا أوكرانيا فسنعمل مع ألمانيا لضمان ألا يمضي مشروع التيار الشمالي 2 قدما".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق اليوم، قد أمر وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد، معتبرا أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

هذا وتوقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن يبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو ألفي يورو، بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2".