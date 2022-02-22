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غزة..عشرات الآلاف يشاركون في انطلاقة "الديمقراطية"

غزة..عشرات الآلاف يشاركون في انطلاقة
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

شارك الالاف من انصار واعضاء الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اضافة الى اعضاء بالجناح العسكري بمسيرة جماهيرية حاشدة احتفالا بانطلاقتها ال ٥٣.

العالم-فلسطين

واكدت الجبهة التزامها بالعمل الى استعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وشارك في المسيرة أعضاء من كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديموقراطية واعضاء مكتبها السياسي وقادة العمل الوطني والاسلامي.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار السامر الى مفرق السرايا وسط مدينة غزة شعارات داعمة للاسرى ومطالبة باستعادة الوحدة الوطنية

وقال طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية ان الجبهة بعد 53 عام من الانطلاقة ماضية بكل أشكال النضال من أجل الانعتاق من هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها .

وقال ان المطلوب استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وبناء استراتيجية وطنية قادرة على تجاوز اتفاق اسلو وتوسع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق التماس.

ودعا ابو ظريفة الى تشكيل قيادة وطنية موحدة واعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات ديموقراطية شاملة.

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غزة..عشرات الآلاف يشاركون في انطلاقة "الديمقراطية"