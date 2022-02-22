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رويترز: سماع دوي 6 انفجارات في وسط مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا دون معرفة مصدر الانفجارات

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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