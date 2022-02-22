الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز :الخارجية الروسية تقول ان حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد مسألة ستحل في المستقبل

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر خاصة لقناة العالم.. تنفيذ عملية نقل كبرى لدواعش من سجن دير الزور إلى الحسكة

لافروف: محاولات الغرب إفقاد روسيا توازنها أمر يدعو إلى الحزن

بالاسماء.. من هم المرشحون الـ33 لمنصب رئيس العراق؟

الرئيس الجزائري يلتقي "رئيسي" و "الدبيبة" بالدوحة

أوكرانيا تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني من موسكو وتلوّح بقطع العلاقات

البحرين تحت سلطة الموساد !